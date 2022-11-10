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мвс білорусі оголосило "нацистським" гасло "Жыве Беларусь"

мвс білорусі оголосило "нацистським" гасло "Жыве Беларусь"

Київ • УНН

 • 347217 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міністерство внутрішніх справ білорусі внесло до переліку заборонених нацистських організацій, структур, символіки та атрибутики вигук "Жыве Беларусь" ("Хай живе Білорусь") і відповідь "Жыве", які активно використовуються білоруською опозицією. Про це пише УНН, посилаючись на білоруську службу "Радіо Свобода".

Деталі

У документі міністерство вказало, що вигук начебто є "колабораціоністським вітанням" і "символом 30-ї гренадерської (піхотної) дивізії Ваффен-СС, яка складалася переважно з колишніх бійців загонів "Білоруської народної оборони", які брали участь в антипартизанських операціях".

Повідомляється, що ініціатором заборони був історик та депутат Палати представників Ігор Марзалюк, який в ефірі одного з білоруських телеканалів заявив, що "Жыве Беларусь" є копією нацистського вітання "Зіг Хайль". Як аргумент він навів статут Союзу білоруської молоді – організації, створеної в окупованій білорусі.

"Радіо Свобода" вказує, що автором цього вигуку є класик білоруської літератури Янко Купала. Слова "Жыве Беларусь" походять з його вірша, написаного в 1905-1907 роках. Зазначається, що гасло набуло популярності серед білоруської національної інтелігенції ще до Першої світової війни, а під час Другої світової війни його вживали не лише колабораціоністи, а й радянські партизани і підпільний друк.

Після приходу до влади олександра лукашенка гасло перестали використовувати у державних установах, натомість частіше вигукували на опозиційних мітингах.

Нагадаємо

У понеділок, 17 жовтня, білорусь засудила до ув'язнення дюжину противників авторитарного режиму лукашенка на строк до 25 років.

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