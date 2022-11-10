мвд беларуси объявил "нацистским" лозунг "Жыве Беларусь"

Детали

В документе министерство указало, что возглас якобы является "коллаборационистским приветствием" и "символом 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС, которая состояла преимущественно из бывших бойцов отрядов "Белорусской народной обороны", принимавших участие в антипартизанских операциях".

Сообщается, что инициатором запрета был историк и депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк, который в эфире одного из белорусских телеканалов заявил, что "Жыве Беларусь" является копией нацистского приветствия "Зиг Хайль". В качестве аргумента он привел устав Союза белорусской молодежи – организации, созданной в оккупированной беларуси.

"Радио Свобода" указывает, что автором этого возгласа является классик белорусской литературы Янко Купала. Слова "Жыве Беларусь" происходят из его стихотворения, написанного в 1905-1907 годах. Отмечается, что лозунг приобрел популярность среди белорусской национальной интеллигенции еще до Первой мировой войны, а во время Второй мировой войны его употребляли не только коллаборационисты, но и советские партизаны и подпольная печать.

После прихода к власти александра лукашенко лозунг перестали использовать в государственных учреждениях, но чаще выкрикивали на оппозиционных митингах.

Напомним

В понедельник, 17 октября, беларусь приговорила к заключению дюжину противников авторитарного режима лукашенко сроком до 25 лет.