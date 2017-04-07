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МВС анулювало ліцензію охоронної фірми через сутички у Полтаві – А.Аваков

МВС анулювало ліцензію охоронної фірми через сутички у Полтаві – А.Аваков

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України анулювало ліцензію охоронної фірми, яка брала участь у сутичках у Полтаві, під час яких постраждало 13 осіб. Про це на брифінгу журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.

“Необдумане рішення міської ради про виділення для забудови елемента будівлі, яке викликало бурхливі протести, призвело до таких зіткнень”, — сказав А.Аваков.

За його словами, забудовник найняв охоронну фірму, яка намагалась протистояти місцевим жителям.

“Результат ви всі бачили — 13 поранених. МВС ліквідувало охоронну ліцензію цієї компанії і в майбутньому ми чинитимемо аналогічним чином”, — сказав він.

Він порадив також меру Полтави у майбутньому “зважувати свої рішення”.

“Вже кілька днів у мальовничому і тихому місті Полтава проходять заворушення. Що я можу сказати, особа, яка нанесла тілесні ушкодження одному із жителів, тобто ножові поранення, серед яких є проникаючі, ... затримана”, — сказав С.Князєв.

За його словами, затриманим виявився житель Кременчука.

“Зараз проводяться з ним слідчі дії”, — уточнив С.Князєв.

Він додав, що правоохоронці також встановили інших учасників бійок у Полтаві і з ними також проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, 5 квітня у Полтаві зібралися на акцію протесту близько 300 громадян. Мирне зібрання переросло у сутичку, під час якої працівники приватної охоронної фірми спричинили тілесні ушкодження декільком громадянам.

Слідчими обласної поліції попередньо відкрито кримінальні провадження за 5 статтями Кримінального кодексу України: за статтею 121 КК (Умисне тяжке тілесне ушкодження), 122 КК (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), 194 КК (Умисне знищення або пошкодження майна), 296 КК (Хуліганство), 345 КК (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

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