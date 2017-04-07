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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50976 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104851 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161374 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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11 марта, 14:39 • 118792 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117923 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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МВД аннулировало лицензию охранной фирмы из-за столкновений в Полтаве - А.Аваков

МВД аннулировало лицензию охранной фирмы из-за столкновений в Полтаве - А.Аваков

Киев  •  УНН

 • 11447 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерство внутренних дел Украины аннулировало лицензию охранной фирмы, принимавшей участие в столкновениях в Полтаве, во время которых пострадали 13 человек. Об этом на брифинге журналистам сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.

“Необдуманное решение городского совета о выделении для застройки элемента здания, которое вызвало бурные протесты, привело к таким столкновений”, — сказал А.Аваков.

По его словам, застройщик нанял охранную фирму, которая пыталась противостоять местным жителям.

“Результат вы все видели — 13 раненых. МВД ликвидировало охранную лицензию этой компании и в будущем мы будем оказывать аналогичным образом”, — сказал он.

Он посоветовал также мэру Полтавы в будущем “взвешивать свои решения”.

“Уже несколько дней в живописном и тихом городе Полтава проходят беспорядки. Что я могу сказать, человек, который нанес телесные повреждения одному из жителей, то есть ножевые ранения, среди которых проникающие ... задержан”, - сказал С.Князев.

По его словам, задержанным оказался житель Кременчуга.

“Сейчас проводятся с ним следственные действия”, — уточнил С.Князев.

Он добавил, что правоохранители также установили других участников драк в Полтаве и с ними также проводятся следственные действия.

Напомним, 5 апреля в Полтаве собрались на акцию протеста около 300 граждан. Мирное собрание переросло в столкновение, во время которой работники частной охранной фирмы вызвали телесные повреждения нескольким гражданам.

Следователями областной полиции предварительно открыто уголовные производства по 5 статьям Уголовного кодекса Украины: по статье 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение), 122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение), 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 296 УК (хулиганство) , 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

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