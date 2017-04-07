МВД аннулировало лицензию охранной фирмы из-за столкновений в Полтаве - А.Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерство внутренних дел Украины аннулировало лицензию охранной фирмы, принимавшей участие в столкновениях в Полтаве, во время которых пострадали 13 человек. Об этом на брифинге журналистам сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.
“Необдуманное решение городского совета о выделении для застройки элемента здания, которое вызвало бурные протесты, привело к таким столкновений”, — сказал А.Аваков.
По его словам, застройщик нанял охранную фирму, которая пыталась противостоять местным жителям.
“Результат вы все видели — 13 раненых. МВД ликвидировало охранную лицензию этой компании и в будущем мы будем оказывать аналогичным образом”, — сказал он.
Он посоветовал также мэру Полтавы в будущем “взвешивать свои решения”.
“Уже несколько дней в живописном и тихом городе Полтава проходят беспорядки. Что я могу сказать, человек, который нанес телесные повреждения одному из жителей, то есть ножевые ранения, среди которых проникающие ... задержан”, - сказал С.Князев.
По его словам, задержанным оказался житель Кременчуга.
“Сейчас проводятся с ним следственные действия”, — уточнил С.Князев.
Он добавил, что правоохранители также установили других участников драк в Полтаве и с ними также проводятся следственные действия.
Напомним, 5 апреля в Полтаве собрались на акцию протеста около 300 граждан. Мирное собрание переросло в столкновение, во время которой работники частной охранной фирмы вызвали телесные повреждения нескольким гражданам.
Следователями областной полиции предварительно открыто уголовные производства по 5 статьям Уголовного кодекса Украины: по статье 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение), 122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение), 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 296 УК (хулиганство) , 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).