МВФ непокоїть стан публічних фінансів України, вимагають реальний бюджет - Гетманцев

“Щодо МВФ, то його як кредитора, безперечно, непокоїть стан наших публічних фінансів. З огляду на зазначене, партнери вимагають збалансований та реальний бюджет. Реальний - тут ключове слово. Адже, якщо ми передбачаємо завищений дефіцит без реальних джерел покриття — це ставить під загрозу нашу фінансову спроможність. Але погодьтеся, збалансований та реальний бюджет без ілюзій - це в першу чергу в наших інтересах”, — сказав Гетманцев.

Він додав, що до проекту бюджету величезна кількість зауважень.

“Ми маємо питання і до видаткової, і до дохідної частини бюджету. Однак, найбільше занепокоєння викликає дефіцит та державний борг. Дефіцит обсягом 6% ВВП - величезний. Але ще більше занепокоює невизначеність із джерелами його покриття. Мінфін розраховує залучити 4/5 запозичень, загальна сума яких безпрецедентно велика — 700 млрд грн, на внутрішньому ринку. Я не бачу такого потенціалу, такої ліквідності на ринку. Отже, очевидно, дефіцит підлягає корегуванню в бік зменшення”, — сказав Гетманцев.

За його словами, занепокоєння викликає і макропрогноз на наступний рік в 4,6% зростання економіки.

“Навіть до другої хвилі світових локдаунів цей прогноз був занадто оптимістичним (НБУ давав 4%). А сьогодні, очевидно, його також треба коригувати в бік зниження. Зниження макропрогнозу по ВВП — це зменшення дохідної частини бюджету, а отже і відповідне коригування видаткової. З огляду на зазначене, я не підтримую збільшення видатків на фінансування державних органів (наприклад, за постановою ВР на 248 млн для ВР, на 15 млн грн, хоча і до цього видатки у порівнянні з 2020 роком в проекті бюджету збільшувалися), рівно як і збільшення фінансування культури і спорту в такий складний для держави період”, — додав він.

Нагадаємо, парламентарі ухвалили у першому читанні законопроекту про Державний бюджет на 2021 рік.