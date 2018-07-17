МВФ назвав головну загрозу зростанню світової економіки

Так, в новій доповіді МВФ вказується, що в поточному і майбутньому роках темпи зростання світової економіки складуть 3,9%, що відповідає квітневим прогнозами. При цьому наголошується, що з урахуванням загострення торгових суперечностей, а також вже досягнутих ключовими економічними суб'єктами піків зростання, подальші темпи збільшення світового ВВП вже не будуть настільки синхронними, а ризики тенденцій до падіння проявляться більш чітко.

У доповіді підкреслюється, що останні заходи США щодо введення мит на імпортну продукцію і заходи у відповідь з боку торгових партнерів, а також загострення торгових суперечностей у світовій торгівлі може мати негативний вплив на інвестиції, вартість активів і впевненість бізнесу. Саме тому загострення ситуації в міжнародній торгівлі є найбільш серйозною загрозою для перспектив зростання світової економіки.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фронт вимагає зробити єдиної ціну на газ для населення і промисловості в Україні, переговори з цього питання тривають уже рік.