МВФ назвав головну загрозу зростанню світової економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. МВФ залишив свій квітневий прогноз щодо перспектив зростання світової економіки без змін, але водночас попередив, що загострення протиріч в міжнародній торгівлі є найсерйознішою загрозою для перспектив зростання глобальної економіки. Про це йдеться в доповіді МВФ, передає УНН з посиланням на “Синьхуа Новости”.
Так, в новій доповіді МВФ вказується, що в поточному і майбутньому роках темпи зростання світової економіки складуть 3,9%, що відповідає квітневим прогнозами. При цьому наголошується, що з урахуванням загострення торгових суперечностей, а також вже досягнутих ключовими економічними суб'єктами піків зростання, подальші темпи збільшення світового ВВП вже не будуть настільки синхронними, а ризики тенденцій до падіння проявляться більш чітко.
У доповіді підкреслюється, що останні заходи США щодо введення мит на імпортну продукцію і заходи у відповідь з боку торгових партнерів, а також загострення торгових суперечностей у світовій торгівлі може мати негативний вплив на інвестиції, вартість активів і впевненість бізнесу. Саме тому загострення ситуації в міжнародній торгівлі є найбільш серйозною загрозою для перспектив зростання світової економіки.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фронт вимагає зробити єдиної ціну на газ для населення і промисловості в Україні, переговори з цього питання тривають уже рік.