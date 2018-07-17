МВФ назвал главную угрозу росту мировой экономики

Так, в новом докладе МВФ указывается, что в текущем и будущем годах темпы роста мировой экономики составят 3,9%, что соответствует апрельским прогнозам. При этом отмечается, что с учетом обострения торговых противоречий, а также уже достигнутых ключевыми экономическими субъектами пиков роста, дальнейшие темпы увеличения мирового ВВП уже не будут столь синхронными, а риски нисходящих тенденций проявятся более отчетливо.

В докладе подчеркивается, что последние меры США по введению пошлин на импортную продукцию и ответные меры со стороны торговых партнеров, а также обострение торговых противоречий в мировой торговле может оказать негативное влияние на инвестиции, стоимость активов и уверенность бизнеса. Именно поэтому обострение ситуации в международной торговле является наиболее серьезной угрозой для перспектив роста мировой экономики.

Напомним, Международный валютный фронт требует сделать единой цену на газ для населения и промышленности в Украине, переговоры по этому вопросу продолжаются уже год.