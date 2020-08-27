Музикант Сергій Бабкін з дружиною заразилися коронавірусом

"Друзі, ми зі Сніжаною отримали позитивні тести на COVID-19. Де ми могли заразитися? Не знаємо. Скрізь. Конкретного місця і дня немає. Та й з тими, хто явно хворів, ми не контактували. Завжди дотримувалися запобіжних заходів: носили маски, обробляли руки, дотримувалися дистанції", - написав Бабкін.

Він повідомив, що з дружиною знаходиться на самоізоляції, на зв'язку з лікарем, а також що пара оповістіла про результат тесту всіх, з ким контактувала.

Як повідомляв УНН, на минулому тижні стало відомо, що у лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко виявили коронавірус.