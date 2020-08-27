Музыкант Сергей Бабкин с женой заразились коронавирусом

"Друзья, мы со Снежаной получили положительные тесты на COVID-19. Где мы могли заразиться? Мы не знаем. Везде. Конкретного места и дня нет. Да и с теми, кто явно болел, мы не контактировали. Всегда придерживались меры предосторожности: носили маски, обрабатывали руки, придерживались дистанции", - написал Бабкин.

Он сообщил, что с женой находится на самоизоляции, на связи с врачом, а также пара оповистила о результате теста всех, с кем контактировала.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе стало известно, что у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус.