Мужність, Хоробрість, Завзяття: в NASA шукають назву для нового марсохода
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Офіційна назва для п'ятого американського марсохода Mars-2020 буде обрано зі списку, що склали діти. До нього увійшли дев'ять позицій, з яких кожен бажаючий зможе вибрати вподобану. Про це повідомляє УНН із посиланням на голосування.
"Діти з різних куточків США, від дитячого садка до середньої школи, запропонували понад 28 тисяч потенційних імен для марсохода NASA. Колегія з 4700 добровільних суддів скоротила цей список до 155 півфіналістів. Тепер в конкурсі залишилося дев'ять імен", - повідомляють у виданні CNN.
Так, у фінал конкурсу вийшли назви Promise (Обіцянка), Vision (Мрія), Perseverance (Завзятість), Tenacity (Стійкість), Courage (Мужність), Clarity (Ясність), Endurance (Витривалість), Ingenuity (Винахідливість), Fortitude (Хоробрість).
Відзначимо, що у виборі назви може взяти участь кожна людина, онлайн-опитування буде відкритим до 27 січня.
Нагадаємо, що раніше, марсохід Mars-2020 пройшов тест-драйв в лабораторії реактивного руху NASA.
NASA планує запустити Mars-2020 в космос влітку цього року, а до мети своєї місії він повинен дістатися в лютому 2021 року.