Мужество, Храбрость, Упорство: в NASA выбирают название для нового марсохода
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Официальное название для пятого американского марсохода Mars-2020 будет выбрано из списка, который составили дети. В него вошли девять позиций, из которых каждый желающий сможет выбрать понравившуюся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на голосование.
"Дети из разных уголков США, от детского сада до средней школы, предложили более 28 тысяч потенциальных имен для марсохода NASA. Коллегия из 4700 добровольных судей сократила этот список до 155 полуфиналистов. Теперь в конкурсе осталось девять имен", - сообщают в издании CNN.
Так, в финал конкурса вышли названия Promise (Обещание), Vision (Мечта), Perseverance (Упорство), Tenacity (Стойкость), Courage (Мужество), Clarity (Ясность), Endurance (Выносливость), Ingenuity (Изобретательность), Fortitude (Храбрость).
Отметим, что в выборе названия может поучаствовать каждый человек, онлайн-опрос будет открыт до 27 января.
Напомним, что ранее, марсоход Mars-2020 прошел тест-драйв в лаборатории реактивного движения NASA.
NASA планирует запустить Mars-2020 в космос летом этого года, а к цели своей миссии он должен добраться в феврале 2021 года.