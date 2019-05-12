Муженко заявив, що його сторінку в Facebook зламали
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що його сторінку у соціальній мережі Facebook зламали. Відповідний пост він розмістив у соціальній мережі, передає УНН.
"Вчергове моя сторінка була зламана і поширена публікація провокаційного політичного змісту. Нагадую усім, військові не втручаються у політичні процеси в країні. Гібридна війна продовжується і ми традиційно даватимемо гідну відсіч ворогу", - написав він.
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Як повідомляв УНН, хакера судитимуть за розповсюдження вірусу, який "викачує" гроші з електронних гаманців.
Нагадаємо, у Хмельницькому хлопець продавав конфіденційні дані на хакерських форумах.
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