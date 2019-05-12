Муженко заявил, что его страницу в Facebook взломали

"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания. Напоминаю всем, военные не вмешиваются в политические процессы в стране. Гибридная война продолжается и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу", - написал он.



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Как сообщал УНН, хакера будут судить за распространение вируса, который "выкачивает" деньги с электронных кошельков.



Напомним, в Хмельницком парень продавал конфиденциальные данные на хакерских форумах.



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