Муженко заявил, что его страницу в Facebook взломали
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что его страницу в социальной сети Facebook взломали. Соответствующий пост он разместил в социальной сети, передает УНН.
"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания. Напоминаю всем, военные не вмешиваются в политические процессы в стране. Гибридная война продолжается и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу", - написал он.
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Как сообщал УНН, хакера будут судить за распространение вируса, который "выкачивает" деньги с электронных кошельков.
Напомним, в Хмельницком парень продавал конфиденциальные данные на хакерских форумах.
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