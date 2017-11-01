Муженко не пустив військових прокурорів на боєсклади для проведення слідчих дій - Матіос

"У нас наявне документальне підтвердження заборони з боку керівника Генерального штабу ЗСУ про допуск військових прокурорів для огляду всіх військових складів, які були дані в межах кримінального провадження. Не загальний нагляд, не перевірка, а виконання слідчо-процесуальних дій", - сказав А.Матіос.

За його словами, мова йде про склади, які вціліли і на яких мають бути проведені слідчі дії.

А.Матіос додав, що після відмови у доступі військових прокурорів на такі склади, їм довелося брати додаткове рішення суду щодо проведення обшуків. За його словами слідчі продовжують працювати в Калинівці, в тому числі допитують свідків на поліграфі.

А.Матіос зазначив, що слідство розглядає кілька версій і чекає висновків вибухо-технічної експертизи про причини вибуху.

Як повідомляв УНН, більше 300 військових з початку року притягли до відповідальності за викрадення зброї.