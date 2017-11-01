Муженко не пустив військових прокурорів на боєсклади для проведення слідчих дій - Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Військова прокуратура має документальне підтвердження заборони начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка на допуск військових прокурорів на боєсклади. Про це на брифінгу заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.
"У нас наявне документальне підтвердження заборони з боку керівника Генерального штабу ЗСУ про допуск військових прокурорів для огляду всіх військових складів, які були дані в межах кримінального провадження. Не загальний нагляд, не перевірка, а виконання слідчо-процесуальних дій", - сказав А.Матіос.
За його словами, мова йде про склади, які вціліли і на яких мають бути проведені слідчі дії.
А.Матіос додав, що після відмови у доступі військових прокурорів на такі склади, їм довелося брати додаткове рішення суду щодо проведення обшуків. За його словами слідчі продовжують працювати в Калинівці, в тому числі допитують свідків на поліграфі.
А.Матіос зазначив, що слідство розглядає кілька версій і чекає висновків вибухо-технічної експертизи про причини вибуху.
Як повідомляв УНН, більше 300 військових з початку року притягли до відповідальності за викрадення зброї.