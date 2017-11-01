Муженко не пустил военных прокуроров на боесклады для проведения следственных действий - Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Военная прокуратура имеет документальное подтверждение запрета начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко на допуск военных прокуроров на боесклады. Об этом на брифинге заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.
"У нас имеется документальное подтверждение запрета со стороны руководителя Генерального штаба ВСУ о допуске военных прокуроров для осмотра всех военных складов, которые были даны в рамках уголовного производства. Не общий присмотр, не проверка, а выполнение следственно-процессуальных действий", - сказал А.Матиос.
По его словам, речь идет о складах, которые уцелели и на которых должны быть проведены следственные действия.
А.Матиос добавил, что после отказа для доступа военных прокуроров на такие склады, им пришлось брать дополнительное решение суда о проведении обысков. По его словам следователи продолжают работать в Калиновке, в том числе допрашивают свидетелей на полиграфе.
А.Матиос отметил, что следствие рассматривает несколько версий и ждет выводов взрыво-технической экспертизы о причинах взрыва.
Как сообщал УНН, более 300 военных из начала года привлечены к ответственности за похищение оружия.