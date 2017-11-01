Муженко не пустил военных прокуроров на боесклады для проведения следственных действий - Матиос

"У нас имеется документальное подтверждение запрета со стороны руководителя Генерального штаба ВСУ о допуске военных прокуроров для осмотра всех военных складов, которые были даны в рамках уголовного производства. Не общий присмотр, не проверка, а выполнение следственно-процессуальных действий", - сказал А.Матиос.

По его словам, речь идет о складах, которые уцелели и на которых должны быть проведены следственные действия.

А.Матиос добавил, что после отказа для доступа военных прокуроров на такие склады, им пришлось брать дополнительное решение суда о проведении обысков. По его словам следователи продолжают работать в Калиновке, в том числе допрашивают свидетелей на полиграфе.

А.Матиос отметил, что следствие рассматривает несколько версий и ждет выводов взрыво-технической экспертизы о причинах взрыва.

Как сообщал УНН, более 300 военных из начала года привлечены к ответственности за похищение оружия.