Музей-квартиру Михайла Жванецького хочуть відкрити в Одесі навесні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Мерія хоче відкрити музей-квартиру Михайла Жванецького в Одесі в березні, приурочивши до дня народження відомого одесита. Про це 27 вересня на апаратній нараді повідомила директор муніципального департаменту міського господарства Наталія Мостовських, передає УНН.
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За її словами, зараз в майбутньому музеї, який розміститься в квартирі будинку по вулиці Старопортофранківська, 133, йдуть фасадні роботи і підготовка до внутрішнього оздоблення.
Міський голова Одеси Геннадій Труханов розпорядився постаратися завершити його до дня народження письменника - 6 березня.
Як стало відомо на нараді, квартира знаходиться поганому технічному стані. Облаштуванням музею будуть займатися спільно кілька підрозділів мерії.
Нагадаємо, рішення про створення музею Жванецького в квартирі, в якій його родина жила з 1945 року, було прийнято на червневій сесії міськради. Ініціатором виступила вдова сатирика Наталія Жванецька. Жванецький помер 6 листопада 2020 року в Москві на 87-му році життя.