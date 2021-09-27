Музей-квартиру Михайла Жванецького хочуть відкрити в Одесі навесні

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За її словами, зараз в майбутньому музеї, який розміститься в квартирі будинку по вулиці Старопортофранківська, 133, йдуть фасадні роботи і підготовка до внутрішнього оздоблення.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов розпорядився постаратися завершити його до дня народження письменника - 6 березня.

Як стало відомо на нараді, квартира знаходиться поганому технічному стані. Облаштуванням музею будуть займатися спільно кілька підрозділів мерії.

Нагадаємо, рішення про створення музею Жванецького в квартирі, в якій його родина жила з 1945 року, було прийнято на червневій сесії міськради. Ініціатором виступила вдова сатирика Наталія Жванецька. Жванецький помер 6 листопада 2020 року в Москві на 87-му році життя.