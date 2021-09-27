Музей-квартиру Михаила Жванецкого хотят открыть в Одессе весной
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Мэрия хочет открыть музей-квартиру Михаила Жванецкого в Одессе в марте, приурочив ко дню рождения известного одессита. Об этом 27 сентября на аппаратном совещании сообщила директор муниципального департамента городского хозяйства Наталья Мостовских, передает УНН.
Детали
По ее словам, сейчас в будущем музее, который разместится в квартире дома по улице Старопортофранковская, 133, идут фасадные работы и подготовка к внутренней отделке.
Городской голова Одессы Геннадий Труханов распорядился постараться завершить его ко дню рождения я писателя – 6 марта.
Как стало известно на совещании, квартира находится плохом техническом состоянии. Обустройством музея будут заниматься совместно несколько подразделений мэрии.
Напомним, решение о создании музея Жванецкого в квартире, в которой его семья жила с 1945 года, было принято на июньской сессии горсовета. Инициатором выступила вдова сатирика Наталья Жванецкая. Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года в Москве на 87-м году жизни.