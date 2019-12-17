Мультсеріалу "Сімпсони" виповнилося 30 років

Так, демонстрація повноцінних серій мультсеріалу розпочалася 17 грудня 1989 року на каналі FOX.

Персонажі "Сімпсонів" - американська сім'я з жовтою шкірою, виряченими очима і чотирма пальцями на руках, адже тільки у Бога п'ять пальців. Мультиплікатор і карикатурист Метт Ґрейнінг назвав героїв на честь своєї власної сім'ї.

Наприклад, імена Лізи, Меґґі, Мардж і Гомера взяті від сестер, матері і батька Метта Ґрейнінга відповідно, Барт - анаграма слова brat ("невихована дитина"), а його прообразом був сам Метт Ґрейнінг і його старший брат Марк.

Мультсеріал в сатиричному ключі показує життя сімейства Сімпсонів та інших жителів вигаданого містечка Спрінгфілд, висміюючи багато кліше і стереотипів, зокрема - стиль життя "середньостатистичного американця", особливості світових культур в цілому, знаменитостей і навіть самого телебачення.

Однак "Сімпсони" приховують багато цікавих фактів і відсилань.

1. За початковим задумом головним героєм мав бути Барт.

Творці мультсеріалу порахували, що бунтівний підліток з неохайною зачіскою стане більш вдалим медійним символом епохи. Однак в підсумку вибір головного персонажа упав на батька сімейства. На думку Ґрейнінга, дурнуватий Гомер повинен був стати відправною точкою розвитку драматургії і більш вдало вписується в комедійну концепцію серіалу.

2. Клоун Красті повинен був стати секретним альтер его Гомера.

Красті виглядає в точності як Гомер, тільки з клоунським макіяжем. Виявляється, так сталося не випадково. За початковим задумом Красті - це уявне альтер его Гомера, яким був одержимий Барт, бачачи того по телевізору. Це повинно було привнести додатковий драматизм в сюжет, натякаючи на те, що Гомер таємно мріяв роздобути любов сина. Надалі творці серіалу вирішили, що дана лінія буде занадто складною для глядача і перетворили Красті в самостійного персонажа.

3. Ліза стала вегетаріанкою через Пола Маккартні.

Те, що в серіалі періодично з'являлися анімовані версії багатьох знаменитостей, ні для кого не новина. Коли продюсери запросили Пола Маккартні озвучити самого себе в одній із серій, той поставив умову, що сценаристи зроблять Лізу вегетаріанкою, і не будуть відходити від цього образу до кінця. Дане побажання співака пояснюється тим, що він сам також є вегетаріанцем. Сценаристи виконали умову угоди, і герой Пола Маккартні з'являється в одній із серій разом зі своєю дружиною.

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4. "Сімпсони" передбачили президентство Трампа.

Напередодні виборів президента США в 2016 році в Америці став популярний мем з кадром з серії "Сімпсонів" 2000 року, в якій вказується, що Дональд Трамп стане главою держави. Це правда, але тільки частково, оскільки в серіалі не були показані перемога Трампа на виборах і його президентство. Просто в одному з епізодів 2000 року Барт бачить майбутнє, де Ліза стає президентом США і випадково згадує, що успадкувала величезну бюджетну кризу від попереднього глави держави Дональда Трампа. З огляду на те, що до цього Трамп був лише потенційним кандидатом на пост президента Америки, такий збіг дійсно здається незвичним.

5. Слово "D'oh!" з самого початку не було прописано в сценарії.

Вираз Гомера "D'oh!" став настільки популярним, що в 2001 році воно було внесено до Оксфордського словника англійської мови. Те, що це слово стане культовим, сценаристи на самому початку навіть не могли і припустити, тому що вони його просто не придумували. Цей вислів з'явилося в лексичному арсеналі Гомера з подачі Дена Кастелланета, який озвучує главу сімейства Сімпсонів. Він придумав це слово на основі звуку "Do-ooo", який в якості евфемізму використовував актор Джиммі Фінлейсон у своїх фільмах, щоб уникнути англійську версію лайки "Чорт!". Згодом Ґрейнінг переконав авторів скоротити довгу фразу "D'ooooh!" До короткого звуку "D'oh!".

6. Серіал може закінчитися початком циклу.

Ймовірно, сценаристи "Сімпсонів" не раз обмірковували, якою буде остання серія мультфільму. Один з авторів - Аль Жан - в 2014 році розмістив в своєму Twitter пост, де описав ідею можливого фіналу серіалу. Відповідно до неї, сім'я Сімпсонів з'являється на різдвяному конкурсі - точно такому ж, який був показаний на самому початку першого сезону. Таким чином сюжет замикається на старті, перетворюючи серіал в "безперервну петлю".

Відзначимо, що за своє тривале телевізійне життя "Сімпсони" за версією журналу "Time" удостоїлися титулу кращого мультсеріалу XX століття, а також встигли отримати масу нагород, включаючи 21 статуетку престижної премії "Emmy" і цілих 22 "Annie", а в 2000 році в честь шоу навіть була відкрита зірка на Алеї Слави в Голлівуді.

Так, на даний момент мультсеріал налічує 671 серію. 673 серія стане заключною у 31 сезоні і вийде 5 січня 2020 року.

Нагадаємо, що у лютому з'явилося повідомлення про те, що "Сімпсонів" продовжать на два сезони.