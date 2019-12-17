Мультсериалу "Симпсоны" исполнилось 30 лет

Так, демонстрация полноценных серий мультсериала началась 17 декабря 1989 года на канале FOX.

Персонажи "Симпсонов" - американская семья из желтой кожей, выпученными глазами и четырьмя пальцами на руках, ведь только у Бога пять пальцев. Мультипликатор и карикатурист Мэтт Грейнинг назвал героев в честь своей собственной семьи.

Например, имена Лизы, Мэгги, Мардж и Гомера взяты от сестер, матери и отца Мэтта Грейнинга соответственно, Барт - анаграмма слова brat ("невоспитанный ребенок"), а его прообразом был сам Мэтт Грейнинг и его старший брат Марк.

Мультсериал в сатирическом ключе показывает жизнь семейства Симпсонов и других жителей вымышленного городка Спрингфилд, высмеивая многие клише и стереотипы, в частности - стиль жизни "среднестатистического американца", особенности мировых культур в целом, знаменитостей и даже самого телевидения.

Однако "Симпсоны" скрывают много интересных фактов и отсылок.

1. По первоначальному замыслу главным героем должен был быть Барт.

Создатели мультсериала посчитали, что мятежный подросток с неопрятной прической станет более удачным медийным символом эпохи. Однако в итоге выбор главного персонажа упал на отца семейства. По мнению Грейнинга, глупый Гомер должен был стать отправной точкой развития драматургии и более удачно вписывается в комедийную концепцию сериала.

2. Клоун Красти должен был стать секретным альтер эго Гомера.

Красти выглядит в точности как Гомер, только с клоунским макияжем. Оказывается, это произошло не случайно. По первоначальному замыслу Красти - это мысленное альтер эго Гомера, которым был одержим Барт, видя того по телевизору. Это должно было привнести дополнительный драматизм в сюжет, намекая на то, что Гомер тайно мечтал заполучить любовь сына. В дальнейшем создатели сериала решили, что данная линия будет слишком сложной для зрителя и превратили Красти в самостоятельного персонажа.

3. Лиза стала вегетарианкой из-за Пола Маккартни.

То, что в сериале периодически появлялись анимированные версии многих знаменитостей, ни для кого не новость. Когда продюсеры пригласили Пола Маккартни озвучить самого себя в одной из серий, тот поставил условие, что сценаристы сделают Лизу вегетарианкой, и не будут отходить от этого образа до конца. Данное пожелания певца объясняется тем, что он сам также является вегетарианцем. Сценаристы выполнили условие соглашения, и герой Пола Маккартни появляется в одной из серий вместе со своей женой.

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4. "Симпсоны" предвидели президентство Трампа.

Накануне выборов президента США в 2016 году в Америке стал популярен будем с кадром из серии "Симпсонов" 2000 года, в которой указывается, что Дональд Трамп станет главой государства. Это правда, но только отчасти, поскольку в сериале не были показаны победа Трампа на выборах и его президентство. Просто в одном из эпизодов 2000 года Барт видит будущее, где Лиза становится президентом США и случайно вспоминает, что унаследовала огромный бюджетный кризис от предыдущего главы государства Дональда Трампа. Учитывая то, что к этому Трамп был только потенциальным кандидатом на пост президента Америки, такое совпадение действительно кажется необычным.

5. Слово "D'oh!" изначально не было прописано в сценарии.

Выражение Гомера "D'oh!" стал настолько популярным, что в 2001 году оно было внесено в Оксфордский словарь английского языка. То, что это слово станет культовым, сценаристы в самом начале даже не могли и предположить, потому что они его просто не придумывали. Это выражение появилось в лексическом арсенале Гомера с подачи Дэна Кастелланета, который озвучивает главу семейства Симпсонов. Он придумал это слово на основе звука "Do-ooo", который в качестве эвфемизма, который использовал актер Джимми Финлейсон в своих фильмах, чтобы избежать английскую бранную версию слова "Черт!". Впоследствии Грейнинг убедил авторов сократить длинную фразу "D'ooooh!" к короткому звуку "D'oh!".

6. Сериал может закончиться началом цикла.

Вероятно, сценаристы "Симпсонов" не раз обсуждали, какой будет последняя серия мультфильма. Один из авторов - Аль Жан - в 2014 году разместил в своем Twitter пост, где описал идею возможного финала сериала. Согласно ей, семья Симпсонов появляется на рождественском конкурсе - точно таком же, который был показан в самом начале первого сезона. Таким образом сюжет замыкается на старте, превращая сериал в "непрерывную петлю".

Отметим, что за свою длительнную телевизионную жизнь "Симпсоны" по версии журнала "Time" удостоились титула лучшего мультсериала XX века, а также успели получить массу наград, включая 21 статуэтку престижной премии "Emmy" и целых 22 "Annie", а в 2000 году в честь шоу даже была открыта звезда на Аллее Славы в Голливуде.

Так, на данный момент мультсериал насчитывает 671 серию. 673 серия станет заключительной в 31 сезоне и выйдет 5 января 2020 года.

Напомним, что в феврале появилось сообщение о том, что "Симпсонов" продлят на два сезона.