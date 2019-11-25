МТС продає свій український бізнес азербайджанській Bakcell за 734 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Російський телекомунікаційний оператор і провайдер цифрових послуг МТС оголосив про підписання угоди про продаж телекомунікаційного бізнесу в Україні азербайджанській компанії Bakcell. Про це повідомляє пресслужба МТС, інформує УНН.
"Найбільший російський телекомунікаційний оператор і провайдер цифрових послуг оголошує про підписання з компанією ТОВ Telco Solutions and Investments, яка є підконтрольною телекомунікаційної компанії ТОВ Bakcell, яка входить до міжнародної групи компаній NEQSOL Holding, юридично зобов'язуючої угоди про продаж телекомунікаційного бізнесу в Україні", - йдеться у повідомленні.
У межах угоди, як зазначається, МТС через свою 100% дочірню компанію Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продає 100% частку в компанії Preludium BV (Нідерланди), єдиному акціонері Vodafone-Україна, за 734 млн доларів, включаючи відкладений платіж на суму близько 84 млн доларів. У компанії повідомили, що передача акцій пройде найближчим часом.
Поруч з цим, компанія-покупець зазначає, що придбання Vodafone фінансуватиметься переважно за рахунок ресурсів від міжнародних фінансових структур.
"З придбанням Vodafone-Україна, другого на ринку України телекомунікаційного оператора, ми продовжуємо стратегію розширення міжнародної присутності та виходу на нові ринки компаній, що входять в групу компаній NEQSOL Holding. Стан бізнесу, темпи зростання та ефективність діяльності Vodafone-Україна є надійним підґрунтям для подальшого розвитку. Тому ми готові інвестувати, щоб далі впроваджувати інновації й передові технології в Україні", – прокоментував заступник голови ради директорів Bakcell Юсиф Джаббаров.
У компанії переконують, що зміна власника жодним чином не вплине на операційну діяльність Vodafone-Україна. Компанія продовжить надавати послуги під брендом Vodafone і надалі виконуватиме всі зобов'язання перед співробітниками, клієнтами та партнерами.
Як повідомлялося раніше, Антимонопольний комітет України дозволив азербайджанському мобільному оператору Bakcell придбати український мобільний оператор "Vodafone Україна".