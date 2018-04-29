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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Стало відомо, де можуть зустрітися Трамп і Кім Чен Ин

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вибирають місце двосторонньої зустрічі між Монголією та Сінгапуром. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS News.

Стало відомо, де можуть зустрітися Трамп і Кім Чен Ин

Повідомляється, що Монголія і Сінгапур увійшли до "шорт-листу" можливих місць зустрічі лідерів США та Північної Кореї.

Як повідомляє УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що має намір зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином для обговорення денуклеаризації Корейського півострова протягом найближчих трьох-чотирьох тижнів.

“Я думаю, у нас буде зустріч протягом наступних трьох або чотирьох тижнів. Це має бути дуже важлива зустріч. Буде обговорюватися денуклеаризація Корейського півострова, Північної Кореї. Подивимося, як вона піде”, — сказав американський лідер, виступаючи перед своїми прихильниками в штаті Мічиган.

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