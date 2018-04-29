Мтал известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выбирают место двусторонней встречи между Монголией и Сингапуром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.
Сообщается, что Монголия и Сингапур вошли в "шорт-лист" возможных мест встречи лидеров США и Северной Кореи.
Как сообщает УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова в течение ближайших трех-четырех недель.
"Я думаю, у нас будет встреча течение следующих трех или четырех недель. Это должна быть очень важная встреча. Будет обсуждаться денуклеаризации Корейского полуострова, Северной Кореи. Посмотрим, как она пойдет ", - сказал американский лидер, выступая перед своими сторонниками в штате Мичиган.