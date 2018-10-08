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Мрія філателіста: у столиці відкривається загальноукраїнська виставка марок

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. На станції метро “Поштова площа” у Києві відкрилася виставка українських марок. Про це повідомила прес-служба ПАТ “Укрпошта”, передає УНН.

“До 100-річчя першої української марки станцію метро „Поштова площа“ прикрасили 50 її найкращих екземплярів. Ця експозиція, що триватиме з 8 жовтня до 18 листопада, — спільний проект „Укрпошти“ та Київського метрополітену в рамках XVI Національної філателістичної виставки „Укрфілекспо 2018“”, — йдеться у повідомленні.

В “Укрпошті” нагадали, що станція метро “Поштова площа” власне і отримала свою назву через розташовування поряд Подільської поштової дільниці, що працювала із середини XIX ст.

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“Метро — не тільки громадський транспорт, це також територія мистецтва. Наприклад, найдовша у світі виставка є у підземці Стокгольма, де на станціях представлені картини, скульптури, мозаїки, інсталяції. Галерея сучасного мистецтва є у Неаполі, виставки і арт-заходи відбуваються і в метро Нью-Йорка, Пекіна та інших міст. Станція „Поштова площа“ — чудова локація для виставки зображень унікальних поштових марок України”, — відзначає генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

“Колеги підтвердять, що з нинішнім об’ємом офіційного діловодства державні та комунальні підприємства, напевне, наймасовіші користувачі марок. Тому ми одразу підтримали цей соціальний проект. Переконаний, що пасажирам буде цікаво оглянути таку незвичайну виставку”, — додає начальник столичної підземки Віктор Брагінський.

Як зазначається, XVI Національна філателістична виставка “Укрфілекспо 2018” відбудеться 9-14 жовтня в конгрес-центрі “Український дім” (вул. Хрещатик, 2).

На ній будуть представлені 127 унікальних філателістичних експонатів колекціонерів з України та світу.

Нагадаємо, до 28 жовтня у Києві триває фестиваль хризантем.

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