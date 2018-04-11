Мозок продовжує виробляти нервові клітини навіть у старості – дослідження
Київ • УНН
КИЇВ.11 квітня.УНН. Всупереч думці, що дорослі не можуть створювати нервові клітини, дослідники виявили, що в людей мозок продовжує створювати нові нейрони протягом всього процесу старіння, підтримуючи когнітивні здібності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Хinhuanet.
Дослідники з Колумбійського університету та Нью-Йоркського державного психіатричного інституту заявили: "Здорові люди похилого віку мають можливість залишатися когнітивно та емоційно більш неушкодженими, ніж зазвичай вважається, завдяки стійкості AHN. Вони демонструють збережений нейрогенез".
Як раніше повідомляв УНН, маючи комплексний статистичний аналіз тривалості життя декількох поколінь людей, група європейських вчених прийшла до сенсаційного висновку, що тривалість життя людини залежить від активності на Сонці.