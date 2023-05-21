Можливість зареєструвати нерухомість через портал Дія розширили ще на низку областей: як скористатися
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Реєструвати нерухомість на порталі Дія відтепер можуть жителі 10 областей та міста Луцьк. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Міністерства реінтеграції.
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Відтепер мешканці Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та міста Луцьк можуть зареєструвати нерухомість через портал Дія.
Раніше скористатися послугою можна було лише у Львівській області, Тернополі, Чугуївському районі Харківщини та самому Харкові.
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«Реєстрація нерухомості підтверджує, що саме ви – законний власник майна. Адже під час війни підвищується ризик втрати чи пошкодження документів. Саме тому внесення відомостей в електронний реєстр максимально убезпечить ваші права на нерухомість», - пояснили у міністерстві.
Крім того, як додали у Мінреінтеграції, розширення цієї послуги важливе для успішної реалізації програми допомоги з відновлення житла єВідновлення. Адже щоб подати відповідну заяву, ваше житло має бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав.
Щоб скористатися послугою, необхідно:
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- увійти чи зареєструватися на порталі Дія;
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- натиснути «Послуги» → «Земля, будівництво, нерухомість» → «Державна реєстрація прав на нерухоме майно» → «Подати заяву»;
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- внести потрібну інформацію та скан-копії документів;
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- підписати заяву електронним підписом.
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Після цього реєстратор самостійно надішле запит у Бюро технічної інвентаризації (БТІ), а потім внесе дані в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.
Дізнатися результат заявник зможе, переглянувши статус у кабінеті на порталі Дія.