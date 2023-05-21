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Можливість зареєструвати нерухомість через портал Дія розширили ще на низку областей: як скористатися

Можливість зареєструвати нерухомість через портал Дія розширили ще на низку областей: як скористатися

Київ • УНН

 • 744466 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Реєструвати нерухомість на порталі Дія відтепер можуть жителі 10 областей та міста Луцьк. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Міністерства реінтеграції.

Деталі

Відтепер мешканці Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та міста Луцьк можуть зареєструвати нерухомість через портал Дія.

Раніше скористатися послугою можна було лише у Львівській області, Тернополі, Чугуївському районі Харківщини та самому Харкові.

Цитата

«Реєстрація нерухомості підтверджує, що саме ви – законний власник майна. Адже під час війни підвищується ризик втрати чи пошкодження документів. Саме тому внесення відомостей в електронний реєстр максимально убезпечить ваші права на нерухомість», - пояснили у міністерстві.

Крім того, як додали у Мінреінтеграції, розширення цієї послуги важливе для успішної реалізації програми допомоги з відновлення житла єВідновлення. Адже щоб подати відповідну заяву, ваше житло має бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав.

Щоб скористатися послугою, необхідно:

  • увійти чи зареєструватися на порталі Дія;
  • натиснути «Послуги» → «Земля, будівництво, нерухомість» → «Державна реєстрація прав на нерухоме майно» → «Подати заяву»;
  • внести потрібну інформацію та скан-копії документів;
  • підписати заяву електронним підписом.

Після цього реєстратор самостійно надішле запит у Бюро технічної інвентаризації (БТІ), а потім внесе дані в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Дізнатися результат заявник зможе, переглянувши статус у кабінеті на порталі Дія.

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