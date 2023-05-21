Возможность зарегистрировать недвижимость через портал Дія расширили еще на ряд областей: как воспользоваться
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Регистрировать недвижимость на портале Дія отныне могут жители 10 областей и города Луцк. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Министерства реинтеграции.
Детали
Отныне жители Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областей и города Луцк могут зарегистрировать недвижимость через портал Дія.
Ранее воспользоваться услугой можно было только во Львовской области, Тернополе, Чугуевском районе Харьковщины и самом Харькове.
Цитата
«Регистрация недвижимости подтверждает, что именно вы – законный владелец имущества. Ведь во время войны повышается риск потери или повреждения документов. Именно поэтому внесение сведений в электронный реестр максимально обезопасит ваши права на недвижимость», - пояснили в министерстве.
Кроме того, как добавили в Минреинтеграции, расширение этой услуги важно для успешной реализации программы помощи по восстановлению жилья еВідновлення. Ведь чтобы подать соответствующее заявление, ваше жилье должно быть зарегистрировано в Государственном реестре прав.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
-
- войти или зарегистрироваться на портале Дія;
-
- нажать «Услуги» → ««Земля, строительство, недвижимость» → «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество» → «Подать заявление»;
-
- внести нужную информацию и скан-копии документов;
-
- подписать заявление электронной подписью.
-
После этого регистратор самостоятельно отправит запрос в Бюро технической инвентаризации (БТИ), а затем внесет данные в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество.
Узнать результат заявитель сможет, просмотрев статус в кабинете на портале Дія.