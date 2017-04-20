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Можливість заправлятися на АЗС WOG за допомогою мобільного забезпечив українцям сервіс платежів іPay.ua

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Швидка та безпечна оплата за пальне на АЗС WOG стала можлива завдяки сервісу онлайн-платежів iPay.ua. Про це під час презентації нових можливостей безконтактного розрахунку за пальне на АЗС WOG розповів комерційний директор iPay.ua Антон Косторніченко, передає УНН.

Як відомо, клієнти мережі АЗК WOG отримали можливість оплачувати пальне смартфоном без потреби виходити з машини.

Відповідне інноваційне рішення стало можливим завдяки співпраці мережі АЗК WOG, компанії Mastercard, Ощадбанку та iPay.ua.

Так, інтеграцію Masterpass у додаток WOG Pride було реалізовано за технічної підтримки сервісу онлайн-платежів iPay.ua.

Оновлений додаток уже доступний для клієнтів мережі, і ним можна скористатися на близько 500 автозаправних комплексах WOG.

За словами комерційного директора iPay.ua Антона Косторніченка, відтепер все керування автозаправною колонкою відбувається через телефон. І оплата відбувається для клієнта в один клік.

«Впровадження технології Masterpass для нашого партнера WOG стало першим кроком у реалізації стратегії iPay.ua зробити для клієнтів платежі швидкими та безпечними», — зазначив він.

Як повідомляв УНН, за словами генерального директора компанії WOG Сергія Корецького, діджиталізація покупок на АЗК WOG є довгоочікуваним, проте неминучим кроком. Перш ніж презентувати систему безконтактного розрахунку за пальне і заправки авто її випробовували два місці.

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