Возможность заправляться на АЗС WOG с помощью мобильного обеспечил украинцам сервис платежей iPay.ua
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Быстрая и безопасная оплата за топливо на АЗС WOG стала возможна благодаря сервису онлайн-платежей iPay.ua. Об этом во время презентации новых возможностей бесконтактного расчета за топливо на АЗС WOG рассказал коммерческий директор iPay.ua Антон Косторниченко, передает УНН.
Как известно, клиенты сети АЗК WOG получили возможность оплачивать горючее смартфоном без необходимости выходить из машины.
Соответствующее инновационное решение стало возможным благодаря сотрудничеству сети АЗК WOG, компании Mastercard, Ощадбанка и iPay.ua.
Так, интеграцию Masterpass в приложение WOG Pride было реализовано при технической поддержке сервиса онлайн-платежей iPay.ua.
Обновленное приложение уже доступно для клиентов сети, и им можно воспользоваться на около 500 автозаправочных комплексах WOG.
По словам коммерческого директора iPay.ua Антона Косторниченко, отныне все управление автозаправочной колонкой происходит по телефону. И оплата происходит для клиента в один клик.
“Внедрение технологии Masterpass для нашего партнера WOG стало первым шагом в реализации стратегии iPay.ua сделать для клиентов платежи быстрыми и безопасными”, — отметил он.
Как сообщал УНН, по словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, диджитализация покупок на АЗК WOG является долгожданным, однако неизбежным шагом. Перед тем, как представить систему бесконтактного расчета за топливо и заправки авто ее испытывали два месяца.