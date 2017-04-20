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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25622 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89415 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145646 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112637 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114020 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110958 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103114 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Возможность заправляться на АЗС WOG с помощью мобильного обеспечил украинцам сервис платежей iPay.ua

Возможность заправляться на АЗС WOG с помощью мобильного обеспечил украинцам сервис платежей iPay.ua

Киев  •  УНН

 • 12339 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Быстрая и безопасная оплата за топливо на АЗС WOG стала возможна благодаря сервису онлайн-платежей iPay.ua. Об этом во время презентации новых возможностей бесконтактного расчета за топливо на АЗС WOG рассказал коммерческий директор iPay.ua Антон Косторниченко, передает УНН.

Как известно, клиенты сети АЗК WOG получили возможность оплачивать горючее смартфоном без необходимости выходить из машины.

Соответствующее инновационное решение стало возможным благодаря сотрудничеству сети АЗК WOG, компании Mastercard, Ощадбанка и iPay.ua.

Так, интеграцию Masterpass в приложение WOG Pride было реализовано при технической поддержке сервиса онлайн-платежей iPay.ua.

Обновленное приложение уже доступно для клиентов сети, и им можно воспользоваться на около 500 автозаправочных комплексах WOG.

По словам коммерческого директора iPay.ua Антона Косторниченко, отныне все управление автозаправочной колонкой происходит по телефону. И оплата происходит для клиента в один клик.

“Внедрение технологии Masterpass для нашего партнера WOG стало первым шагом в реализации стратегии iPay.ua сделать для клиентов платежи быстрыми и безопасными”, — отметил он.

Как сообщал УНН, по словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, диджитализация покупок на АЗК WOG является долгожданным, однако неизбежным шагом. Перед тем, как представить систему бесконтактного расчета за топливо и заправки авто ее испытывали два месяца.

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