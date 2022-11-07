Може нести понад 2 тонни ракет: Китай представив новий військовий безпілотник

Цитата

"Китай представив створений у країні військовий безпілотний літальний апарат, дальність дії якого, за оцінками, становить понад 10 тис. км", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Китайські ЗМІ повідомляють, що дрон Wing Loong-3, який може використовуватися як для розвідки, так і для бойових операцій, здатний нести понад дві тонни ракет. Згідно з цими повідомленнями, значні удосконалення порівняно з більш ранніми моделями ставлять цей БПЛА в один ряд із провідними американськими дронами.

На думку спостерігачів, Китай прагне продемонструвати розширений масштаб своїх військових операцій Сполученим Штатам в умовах напруженості, що триває, в Тайванській протоці і Південно-Китайському морі.

Один із китайських журналістів заявив, що озброєння зміцнюють національну безпеку Китаю. За його словами, китайські технології через п'ять-шість років досягнуть рівня американських.

Доповнення

В Україні презентували безпілотник "ШАРК", який здатен виконувати основні задачі з розвідки, спостереження та коригування вогню.