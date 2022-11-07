Может нести более 2 тонн ракет: Китай представил новый военный беспилотник

Цитата

"Китай представил созданный в стране военный беспилотный летательный аппарат, дальность действия которого, по оценкам, составляет свыше 10 тыс. км", - говорится в сообщении.

Детали

Китайские СМИ сообщают, что дрон Wing Loong-3, который может использоваться как для разведки, так и для боевых операций, способен нести более двух тонн ракет. Согласно этим сообщениям, значительные усовершенствования по сравнению с более ранними моделями ставят этот БПЛА в один ряд с ведущими в мире американскими дронами.

По мнению наблюдателей, Китай стремится продемонстрировать расширенный масштаб своих военных операций США в условиях продолжающейся напряженности в Тайванском проливе и Южно-Китайском море.

Один из китайских журналистов заявил, что вооружения укрепляют национальную безопасность Китая. По его словам, китайские технологии через пять-шесть лет достигнут уровня американских.

Дополнение

В Украине презентовали беспилотник "ШАРК", который способен выполнять основные задачи по разведке, наблюдению и корректировке огня.