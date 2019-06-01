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Мозамбіку потрібно 3,2 млрд доларів на відновлення після циклонів - ООН

Мозамбіку потрібно 3,2 млрд доларів на відновлення після циклонів - ООН

Київ • УНН

 • 11695 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. На відновлювальні роботи в Мозамбіку - африканській країні, яка постраждала від двох руйнівних циклонів, потрібно 3,2 млрд доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООН.

Представники установ ООН прибули в Мозамбік відразу після ударів стихії в березні і в квітні цього року. Вони допомагали евакуювати людей, роздавали продовольство і воду, забезпечували їх наметами і аптечками. Тепер ООН допомагає зібрати кошти, щоб повернути зруйновані провінції до нормального життя.

В результаті двох циклонів, які обрушилися на країну протягом півтора місяця, загинули сотні жителів Мозамбіку. Тільки Ідаі забрав шістсот життів.

Як повідомляв УНН, в Мозамбіку зросла кількість хворих на холеру .


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