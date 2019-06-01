Мозамбику требуется 3,2 млрд долларов на восстановление после циклонов - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. На восстановительные работы в Мозамбике – африканской стране, пострадавшей от двух разрушительных циклонов, требуется 3,2 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со сылкой на прес-службу ООН.
Представители учреждений ООН прибыли в Мозамбик сразу после ударов стихии в марте и в апреле этого года. Они помогали эвакуировать людей, раздавали продовольствие и воду, обеспечивали их палатками и аптечками. Теперь ООН помогает собрать средства, чтобы вернуть разрушенные провинции к нормальной жизни.
В результате двух циклонов, обрушившихся на страну в течение полутора месяца, погибли сотни жителей Мозамбика. Только Идаи унес шестьсот жизней.
Как сообщал УНН, в Мозамбике возросло количество больных холерой.