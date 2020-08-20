МОЗ завершило вибір організацій для постачання ліків за кошти 2020 року

“Вчора міністерство завершило вибір спеціалізованих міжнародних організацій для укладання договорів на постачання лікарських засобів та медичних виробів за кошти бюджету 2020 року. Наразі також наш блок фінансово-економічний готує пропозицію до бюджету України 2021. Тож ми маємо попереду дуже-дуже багато роботи. До міністерства надходять різноманітні запити з приводу закупівель”, - сказала Світлана Шаталова.

Вона зазначила, що для вдалої комунікації хотіла б зупинитися на механізмі, визначеному державою стосовно регламенту проведення цих закупівель. Так, у бюджеті закладена програма “Громадське здоров’я та боротьба з епідеміями”, за якою відбувається функціонування лабцентрів та проведення тестів, а також моніторинг санепідемситуації. Відповідальними за неї є ЦГЗ та директорат громадського здоров’я. Кошти розподіляються по регіонах, де розташовані лабцентри. У тому числі, кошти на заробітну плату.

“Я би хотіла підкреслити, що МОЗ не проводить наразі торги, не вибирає виконавців, не визначає переможців. Тобто, безпосередньої функції, яка називається “проведення закупівель”, МОЗ не здійснює. Ці повноваження наразі делеговані в частині засобів індивідуального захисту ДП “Медичні закупівлі України”, а в частині придбання додаткового лабораторного обладнання - лабораторним центрам в регіонах”, - додала Світлана Шаталова.

Нагадаємо, у травні у МОЗ розповіли про проблему з закупівлями лікарських засобів.