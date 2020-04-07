МОЗ: за минулу добу офіційно зареєстровано 7 смертей від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. За минулу добу в Україні від коронавірусу померло сім осіб у віці від 42 до 70 років, є ще один випадок в столичній Олександрівській лікарні, не внесений в статистику. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“На жаль, за минулу добу у нас знову є летальні випадки. Їх сім, і це — люди віком від 42 до 70 років. Маємо випадок по Києву, який трапився в Олександрівській лікарні, він ще не потрапив в статистику за минулу добу. Ми будемо його розглядати окремо”, — сказав Ляшко.
З його слів, більшість випадків, що сталися за минулу добу, — це люди 70, 61, 71, 72 років, у всіх були супутні захворювання.
Нагадаємо, на 9 годину 7 квітня в Україні загалом зафіксовано 1462 випадки COVID-19, з них 45 - летальні.