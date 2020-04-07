Минздрав: за минувшие сутки официально зарегистрировано 7 смертей от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. За прошедшие сутки в Украине от коронавируса умерли семь человек в возрасте от 42 до 70 лет, есть еще один случай в столичной Александровской больнице, не внесенный в статистику. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"К сожалению, за прошедшие сутки у нас снова есть летальные случаи. Их семь, и это - люди в возрасте от 42 до 70 лет. Есть случай по Киеву, который случился в Александровской больнице, он еще не попал в статистику за прошедшие сутки. Мы будем его рассматривать отдельно", - сказал Ляшко.
По его словам, большинство случаев, произошедших за минувшие сутки, - это люди 70, 61, 71, 72 лет, у всех были сопутствующие заболевания.
Напомним, на 9:00 7 апреля в Украине в целом зафиксировано 1462 случая COVID-19, из них 45 - летальные.