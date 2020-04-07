Минздрав: за минувшие сутки официально зарегистрировано 7 смертей от COVID-19

КИЕВ. 7 апреля. УНН. За прошедшие сутки в Украине от коронавируса умерли семь человек в возрасте от 42 до 70 лет, есть еще один случай в столичной Александровской больнице, не внесенный в статистику. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.