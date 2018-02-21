МОЗ вимагає у НМУ ім.Богомольця та Центру тестування документи щодо зриву іспиту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Міністерство охорони здоров'я вимагає від Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця та Центру тестування до 13:00 надати всю необхідну документацію щодо справи з нескладеним іспитом студентів. Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає УНН.
"Вранці 21 лютого МОЗ України направило в НМУ та Центр тестування лист з вимогою надати до 13:00 усю необхідну документацію для розгляду комісією справи щодо незабезпечення проведення в університеті обов'язкового ліцензійного іспиту "Крок 1. Стоматологія", - повідомили у МОЗ.
Нагадаємо, МОЗ відсторонив від обов'язків ректора НМУ ім. Богомольця Катерину Амосову.
Нагадаємо, К.Амосова назвала своє відсторонення "спробою розправи з нею" з боку Міністерства охорони здоров'я.