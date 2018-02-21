Минздрав требует у НМУ им.Богомольца и Центра тестирования документы по срыву экзамена
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Министерство здравоохранения требует от Национального медицинского университета им. А.А.Богомольца и Центра тестирования до 13:00 предоставить всю необходимую документацию по делу с несданным экзаменом студентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УНН.
"Утром 21 февраля Минздрав Украины направило в НМУ и Центр тестирования письмо с требованием предоставить до 13:00 всю необходимую документацию для рассмотрения комиссией дела относительно необеспечения проведения в университете обязательного лицензионного экзамена "Шаг 1. Стоматология", - сообщили в Минздраве.
Напомним, Минздрав отстранил от обязанностей ректора НМУ им. Богомольца Екатерину Амосову.
Напомним, К.Амосова назвала свое отстранение "попыткой расправы над ней" со стороны Министерства здравоохранения.