МОЗ: в Україні у червні зріс рівень імунізації дітей

"Наприкінці травня ми побачили цифри щодо суттєвого зниження імунізації населення, особливо це стосується дітей, яким потрібно робити відповідну вакцину КПК на профілактику кору, краснуху та паротиту. Зниження було на 30-40% відповідно до минулого року. Більш того, Європейська комісія, яка проводила моніторинг, віднесла Україну до країн з високим ризиком щодо розповсюдження цієї епідемії, якщо вона буде. Якщо ми подивимося на статистику, то тільки 30% пройшли всі три щеплення відповідно до графіка... Водночас у червні кількість імунізації збільшилася", - розповів Степанов.

Також, за його словами, наразі збирається точна інформація.

Нагадаємо, за рік показник імунізації в Україні знизився від 20 до 40%.



