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МОЗ: в Україні стартував перший етап медичної реформи

МОЗ: в Україні стартував перший етап медичної реформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Із січня 2017 року в Україні стартував перший етап медичної реформи, який полягає в зміні фінансування первинної ланки медичної допомоги. Про це УНН повідомили у прес-службі МОЗ України.

“Із січня 2017 року в Україні стартував перший етап медичної реформи, який полягає в зміні фінансування первинної ланки медичної допомоги”, — сказано в повідомленні.

За даними відомства, перетворення, які відбуватимуться в галузі протягом року, будуть поетапними та запроваджуватимуться разом з інформуванням лікарської та пацієнтської спільноти.
Так, протягом першого півріччя медична галузь працюватиме в штатному режимі, а переважна більшість підготовчої роботи відбуватиметься на рівні МОЗ України, уряду, парламенту та регіональних управлінь охорони здоров’я, громад та медичних закладів.
Зокрема, підготовка галузі до впровадження реформи в першому півріччі 2017 р. передбачає доопрацювання нормативної бази щодо реформування, зокрема, двох законів та низки наказів МОЗ; адаптацію міжнародних протоколів лікування для первинної ланки; формування гарантованого переліку послуг (у зв’язку зі збільшенням видатків бюджету на медицину у 2017 р. середня вартість обслуговування пацієнта на первинці буде переглянута у бік збільшення); затвердження на рівні уряду складу та меж госпітальних округів; впровадження у лютому 2017 р. референтного ціноутворення; впровадження реімбурсації ліків з квітня 2017 р.; розробку та впровадження першого компоненту електронної охорони здоров’я — реєстру пацієнтів, лікарів, медичних закладів.

Наразі МОЗ України підготував календарний план впровадження реформи на 2017 р. Після його затвердження Урядом покроковий план буде оприлюднено для широкого загалу.

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