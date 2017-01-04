МОЗ: в Україні стартував перший етап медичної реформи

“Із січня 2017 року в Україні стартував перший етап медичної реформи, який полягає в зміні фінансування первинної ланки медичної допомоги”, — сказано в повідомленні.

За даними відомства, перетворення, які відбуватимуться в галузі протягом року, будуть поетапними та запроваджуватимуться разом з інформуванням лікарської та пацієнтської спільноти.

Так, протягом першого півріччя медична галузь працюватиме в штатному режимі, а переважна більшість підготовчої роботи відбуватиметься на рівні МОЗ України, уряду, парламенту та регіональних управлінь охорони здоров’я, громад та медичних закладів.

Зокрема, підготовка галузі до впровадження реформи в першому півріччі 2017 р. передбачає доопрацювання нормативної бази щодо реформування, зокрема, двох законів та низки наказів МОЗ; адаптацію міжнародних протоколів лікування для первинної ланки; формування гарантованого переліку послуг (у зв’язку зі збільшенням видатків бюджету на медицину у 2017 р. середня вартість обслуговування пацієнта на первинці буде переглянута у бік збільшення); затвердження на рівні уряду складу та меж госпітальних округів; впровадження у лютому 2017 р. референтного ціноутворення; впровадження реімбурсації ліків з квітня 2017 р.; розробку та впровадження першого компоненту електронної охорони здоров’я — реєстру пацієнтів, лікарів, медичних закладів.

Наразі МОЗ України підготував календарний план впровадження реформи на 2017 р. Після його затвердження Урядом покроковий план буде оприлюднено для широкого загалу.