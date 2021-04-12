МОЗ: в Україні пікові навантаження на екстренку через COVID-19

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“Попри те, що за 11 квітня в Україні зафіксовано деяке зниження підтверджених випадків коронавірусної хвороби, це 7 856 випадків, із них 335 дітей і 119 медичних працівників, ми впродовж останнього тижня маємо пікові навантаження на службу екстренної медичної допомоги. У нас високий рівень госпіталізації. Якщо говорити про екстренку – то це в середньому практично щодоби в останній тиждень 17-19 тис. виїздів екстреної медичної допомоги”, - сказала Микичак.

Деталі

Зі слів заступниці міністра, у деяких областях спостерігається зниження навантаження на “екстренку” – зокрема це Івано-Франківська та Закарпатська області, про це говорять відповідно і показники захворюваності у згаданих областях.

“Водночас, залишається високий рівень виїздів служби бригад екстреної медицини у Запорізькій, Одеській, Харківській області”, - додала вона.

Доповнення

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,861 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 11 квітня, - 7,8 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних.