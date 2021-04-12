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Минздрав: в Украине пиковые нагрузки на экстренку из-за COVID-19

Минздрав: в Украине пиковые нагрузки на экстренку из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10025 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В течение последней недели в Украине наблюдаются пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи, которая реагирует и на вызовы по COVID-19 - ежесуточно медики осуществляют 17-19 тыс. выездов. Об этом сказала на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Мыкычак, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Несмотря на то, что за 11 апреля в Украине зафиксировано некоторое снижение подтвержденных случаев коронавирусной болезни, это 7856 случаев, из них 335 детей и 119 медицинских работников, мы в течение последней недели имели пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи. У нас высокий уровень госпитализации. Если говорить об экстренке - это в среднем практически ежесуточно за последнюю неделю 17-19 тыс. выездов экстренной медицинской помощи", - сказала Мыкычак.

Детали

По словам заместителя министра, в некоторых областях наблюдается снижение нагрузки на "экстренку" - в частности это Ивано-Франковская и Закарпатская области, об этом говорят соответственно и показатели заболеваемости в упомянутых областях.

"Вместе с тем, остается высокий уровень выездов службы бригад экстренной медицины в Запорожской, Одесской, Харьковской области", - добавила она.

Дополнение

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,861 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 11 апреля, - 7,8 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных.

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