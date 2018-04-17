МОЗ пропонує запровадити трирічне планування у закупівлі ліків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я ініціює запровадження середньострокового планування у закупівлі ліків. Про це під час форуму “Реформи під прицілом” сказала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає кореспондент УНН.
“Ми вже подали пропозицію щодо введення трирічного планування у сфері державних закупівель ліків. Сьогодні ми маємо закуповувати ліки на 2020 рік, а не на 2018 рік”, — сказала Супрун.
Нагадаємо, наприкінці березня уряд дав старт закупівлям ліків за кошти бюджету 2018 року.
Раніше повідомлялось, що за два тижні дії кампанії з обрання свого лікаря в Україні було підписано понад 350 тисяч декларацій.