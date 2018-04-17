Минздрав предлагает ввести трехлетнее планирование в закупке лекарств

“Мы уже подали предложение о введении трехлетнего планирования в сфере государственных закупок лекарств. Сегодня мы должны закупать лекарства на 2020 год, а не 2018 год”, - сказала Супрун.

Напомним, в конце марта правительство дало старт закупкам лекарств за средства бюджета 2018 года.

Ранее сообщалось, что за две недели действия кампании по избранию своего врача в Украине было подписано более 350 тысяч деклараций.