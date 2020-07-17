МОЗ планує вдвічі збільшити кількість тестувань на COVID-19

"У нас в планах максимально збільшувати можливості, потужності наших лабораторних центрів для того, щоб вони збільшували кількість тестувань. Зараз в планах збільшити вдвічі від тієї кількості тестувань, яке робиться на сьогодні", - зазначив Степанов.

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Він нагадав, що на початку пандемії в Україні в добу проводили лише 200-250 тестів методом ПЛР, на сьогодні ця цифра становить від 13 до 14 тисяч на добу.

Відзначимо, що ІФА-тестів на добу сьогодні роблять вже більше, ніж ПЛР.

"Станом на 17 липня за добу досліджено 28 019 тестувань, з яких 13 108 зразків - методом ПЛР, 14 911 - методом ІФА", - уточнив міністр.