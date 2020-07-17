Минздрав планирует вдвое увеличить количество тестирований на COVID-19

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 40366 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102394 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107305 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134602 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111010 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131975 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102175 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102611 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104456 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102077 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Минздрав планирует вдвое увеличить количество тестирований на COVID-19

Минздрав планирует вдвое увеличить количество тестирований на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 8550 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Министерство здравоохранения планирует в два раза увеличить количество тестирований на выявление COVID-19. Об этом на брифинге 17 июля, сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"У нас в планах максимально увеличивать возможности, мощности наших лабораторных центров для того, чтобы они увеличивали количество тестирований. Сейчас в планах увеличить вдвое от того количества тестов, которое делается сегодня", - отметил Степанов.

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Он напомнил, что в начале пандемии в Украине в сутки проводили только 200-250 тестов методом ПЦР, сегодня эта цифра составляет от 13 до 14 тысяч в сутки.

Отметим, что ИФА-тестов в сутки сегодня делают уже больше, чем ПЦР.

"По состоянию на 17 июля за сутки исследовано 28 019 тестирований, из которых 13 108 образцов - методом ПЦР, 14 911 - методом ИФА", - уточнил министр.

Украинские Национальные Новости

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