МОЗ перевірить якість закуповуваних засобів індивідуального захисту у регіонах

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я направило запити до державних адміністрацій щодо якості та стандартів закуповуваних засобів індивідуального захисту. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"МОЗ контролює цей процес, що саме закуповується і в який спосіб закуповується…Зараз ми розпочинаємо певну перевірку, що саме закуповувалося, якої якості все це…МОЗ ще минулого тижня розіслало запити до державних адміністрацій, щоб нам повідомили і надали чітку відповідь у розрізі регіону, що закуповувалося, що постачалось і яким стандартам все це відповідало", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіло 1749 медичних працівників та 614 дітей.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні на 9 годину 27 квітня зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 220 - летальних.

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