МОЗ оголосило відкриті торги на закупівлю медвиробів на понад 4 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. За дорученням МОЗ на Prozorro за кошти бюджету 2020 року вже оголосили відкриті торги на закупівлю медичних виробів на суму понад 4 млрд грн. Про це під час брифінгу сказала заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.
"Медичні вироби, які плануються до закупівлі за кошти бюджету 2020 року вже оголошені у торгах і знаходяться на майданчику Prozorro. З 6 серпня розміщене це оголошення. Я б хотіла сказати, що за дорученням МОЗ державним підприємством "Медичні закупівлі України" вже оголошено відкриті торги на Prozorro за кошти бюджету 2020 року на загальну суму понад 4 млрд грн. На суму 643 млн вже проведені процедури і задекларовано наміри про укладання договорів на загальну суму 358 млн грн. Я наголошую, що у 2020 році і перерахування коштів і торги розпочалися по багатьох програмах з червня і це набагато раніше, ніж це відбувалось у попередніх роках", - сказала Світлана Шаталова.
Нагадаємо, МОЗ завершило вибір організацій для постачання ліків за кошти 2020 року.