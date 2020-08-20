МОЗ оголосило відкриті торги на закупівлю медвиробів на понад 4 млрд гривень

"Медичні вироби, які плануються до закупівлі за кошти бюджету 2020 року вже оголошені у торгах і знаходяться на майданчику Prozorro. З 6 серпня розміщене це оголошення. Я б хотіла сказати, що за дорученням МОЗ державним підприємством "Медичні закупівлі України" вже оголошено відкриті торги на Prozorro за кошти бюджету 2020 року на загальну суму понад 4 млрд грн. На суму 643 млн вже проведені процедури і задекларовано наміри про укладання договорів на загальну суму 358 млн грн. Я наголошую, що у 2020 році і перерахування коштів і торги розпочалися по багатьох програмах з червня і це набагато раніше, ніж це відбувалось у попередніх роках", - сказала Світлана Шаталова.

Нагадаємо, МОЗ завершило вибір організацій для постачання ліків за кошти 2020 року.