МОЗ не можна залишати без очільника: нардеп Качура прокоментував чутки про відставку Степанова

Деталі

“Це весь час ходять якісь чутки. Ці партії піаряться, хочуть отримати владні повноваження у всіх міністерствах... Але не можна під час пандемії і всієї цієї ситуації просто залишити без очільника міністерство. У нас вакцинація, люди помирають у лікарнях, а ми давайте звільнимо міністра. Це можна порівняти з активною фазою бойових дій і звільненням головнокомандувача ЗСУ, а армії ніхто не дає накази, ніхто не робить дій щодо наших ворогів. Це те ж саме фактично — залишити без очільника міністерство”, — вважає Качура.

Він також окремо наголосив, що нардепи, які обговорюють відставку міністра Степанова, ймовірно планують повернути у міністерське крісло Уляну Супрун, на що сам нардеп жодним чином ніколи не погодиться.

Доповнення

Міністр охорони здоров’я Степанов повідомив, що Україна під час третьої хвилі COVID-19 за рівнем смертності на 1 млн населення знаходиться на 34 місці, а за рівнем захворюваності на 36-му місці в Європі.

Нагадаємо, епідеміолог Тетяна Чумаченко заявила, що розроблені Міністерством охорони здоров’я правила адаптивного карантину ефективно працюють в протистоянні пандемії.

Нагадаємо, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, менше ніж за рік протистояння пандемії COVID-19 кількість ліжко-місць для хворих коронавірусною інфекцією вдалося збільшити з 3500 до 60 000, з яких 56 000 приєднані до кисню (станом на березень 2020 року їхня кількість становила всього лише 3500 штук).