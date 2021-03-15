МОЗ назвав топ-5 регіонів за зверненнями до контакт-центру із протидії COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. З листопада до контакт-центру МОЗ із протидії COVID-19 звернулося понад 250 тис. українців. Найбільше звернень надходить з Києва та Київської, Дніпропетровської, Одеської й Запорізької областей. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Станом на сьогодні ми отримали 253 тисячі 653 дзвінки від наших громадян”, — сказав Кучер.
Деталі
Також він розповів про топ-5 регіонів, звідки найчастіше звертаються до контакт-центру МОЗ із протидії COVID-19.
“Місто Київ — 21%, Київська область — 9,4%, Дніпропетровська область — 9%, Одеська область — 7% та Запорізька область — 5,66%”, — зазначив Кучер.
За його словами, найчастіше запитують у контакт-центрі про додаток щодо самоізоляції “Вдома” — 38% дзвінків, 19% - з питань діагностики, 6% - безкоштовні та платні тестування та 5% - запитання щодо вакцинації.
“Які були оформлені звернення громадянами та передалися в регіони на додаткові опрацювання — це 31% — скарги на лікарню, 30% — скарги на роботу сімейних лікарів, 8% — це лабораторії та на амбулаторії приблизно 7,9%”, — сказав він.
Доповнення
2 листопада 2020 року МОЗ запустило роботу контакт-центру із протидії COVID-19.
Також нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що через контакт-центр МОЗ можна отримати супровід сімейного лікаря і як це зробити.