Минздрав назвал топ-5 регионов по обращениям в контакт-центр по противодействию COVID-19

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КИЕВ. 15 марта. УНН. С ноября в контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19 обратилось более 250 тыс. украинцев. Больше всего обращений поступает из Киева и Киевской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областей. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"По состоянию на сегодня мы получили 253 тыс. 653 звонка от наших граждан", - сказал Кучер.

Детали

Также он рассказал о топ-5 регионах, откуда чаще всего обращаются в контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19.

"Город Киев - 21%, Киевская область - 9,4%, Днепропетровская область - 9%, Одесская область - 7% и Запорожская область - 5,66%", - отметил Кучер.

По его словам, чаще всего спрашивают в контакт-центре о приложении по самоизоляции "Вдома" - 38% звонков, 19% - по вопросам диагностики, 6% - бесплатные и платные тестирования и 5% - вопросы по вакцинации.

"Какие были оформлены обращения гражданами и передались в регионы на дополнительные проработки - это 31% - жалобы на больницу, 30% - жалобы на работу семейных врачей, 8% - это лаборатории и на амбулатории примерно 7,9%", - сказал он.

Дополнение

2 ноября 2020 года Минздрав запустил работу контакт-центра по противодействию COVID-19.

Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что через контакт-центр Минздрава можно получить сопровождение семейного врача и как это сделать.

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